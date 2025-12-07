Un nuovo defibrillatore al circolo ARCI La Fiorita volontariato e istituzioni fanno rete per la sicurezza della comunità

Al Circolo ARCI La Fiorita (via Del Mare) è stato installato un nuovo defibrillatore (DAE), frutto del lavoro sinergico svolto da terzo settore e istituzioni. Il dispositivo, donato dal Centro per i Diritti del Malato ‘Natale Bolognesi’, è stato collocato in una posizione strategica, nelle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

