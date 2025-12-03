Bonus trasporto scolastico disabili aperte le iscrizioni | contributi alle famiglie fino a 4.389 euro

Un aiuto concreto per le famiglie baresi che ogni giorno si fanno carico del trasporto scolastico dei propri figli con disabilità. Il Comune di Bari ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l'erogazione di contributi economici destinati a chi ha organizzato in autonomia il servizio di trasporto. 🔗 Leggi su Baritoday.it