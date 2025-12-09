San Giuliano Terme | aumenta il contributo per il trasporto scolastico per le famiglie con minori disabili
Aumento del contributo economico destinato alle famiglie con figli minori con disabilità che si occupano autonomamente del trasporto scolastico verso le scuole del territorio comunale. E' quanto ha deliberato il Comune di San Giuliano Terme. Il voucher, inizialmente previsto in 500 euro, è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
