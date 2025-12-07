Famiglia intossicata dal monossido a Falcineto | salvati padre madre e quattro figli

FANO Si sono salvati, paradossalmente, grazie al malessere accusato dalla figlia maggiore, una diciottenne, che alle 5 di ieri mattina si è svegliata per un disagio intestinale, con nausea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Famiglia intossicata dal monossido a Falcineto: salvati padre, madre e quattro figli

