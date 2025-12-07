Famiglia intossicata dal monossido a Falcineto | salvati padre madre e quattro figli

Corriereadriatico.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FANO Si sono salvati, paradossalmente, grazie al malessere accusato dalla figlia maggiore, una diciottenne, che alle 5 di ieri mattina si è svegliata per un disagio intestinale, con nausea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

famiglia intossicata dal monossido a falcineto salvati padre madre e quattro figli

© Corriereadriatico.it - Famiglia intossicata dal monossido a Falcineto: salvati padre, madre e quattro figli

Leggi anche questi approfondimenti

Botulino nelle melanzane sott’olio, intossicata famiglia in Friuli: al pronto soccorso con vista annebbiata

Botulino nelle verdure sott'olio: famiglia intossicata

Famiglia intossicata finisce in pronto soccorso: “Cosa avevano mangiato”. Fate attenzione

famiglia intossicata monossido falcinetoFamiglia intossicata dal monossido a Falcineto: salvati padre, madre e quattro figli - FANO Si sono salvati, paradossalmente, grazie al malessere accusato dalla figlia maggiore, una diciottenne, che alle 5 di ieri mattina si è svegliata per un disagio intestinale, con ... Secondo msn.com

famiglia intossicata monossido falcinetoAncora monossido: mamma e figlio intossicati - A salvarli è stato il padre, che poi li ha caricati in auto e portati al pronto soccorso ... Come scrive msn.com

famiglia intossicata monossido falcinetoMadre e figlio piccolo intossicati dal monossido: salvati dalla corsa in ospedale - Malore improvviso in un’abitazione di Fano: il gas sarebbe fuoriuscito da una stufa a Gpl. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Intossicata Monossido Falcineto