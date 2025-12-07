Notte di paura per tre alpinisti bolognesi bloccati in parete | salvati dal soccorso alpino
Genga (Ancona), 7 dicembre 2025 - Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze, ma con tanta paura, la disavventura di tre alpinisti bolognesi rimasti bloccati nella notte sulle pareti rocciose di Genga. I tre sono stati recuperati sani e salvi grazie a un complesso intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico delle Marche (Cnsas) e dei vigili del fuoco. L'allarme e la posizione difficile. L'emergenza è scattata quando il gruppo, impegnato in un'arrampicata sulle vie "multipitch" (vie lunghe a più tiri di corda) nella zona della cresta dell'anfiteatro a Falcioni, si è reso conto di non poter più proseguire né tornare indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
