Moby Dick al Gavazzeni viaggio teatrale nel capolavoro di Herman Melville

Venerdì 23 gennaio alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Roberto Mercadini presenta “Moby Dick”, un viaggio teatrale nel celebre romanzo di Herman Melville. L’evento offre un’occasione per esplorare, attraverso la narrazione e la performance, i temi e le atmosfere di questa opera classica. Un appuntamento dedicato agli appassionati di letteratura e teatro, in un contesto intimo e riflessivo.

Venerdì 23 gennaio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate Roberto Mercadini porta in scena “Moby Dick. (Sebbene molti abbiano tentato)”, un viaggio teatrale dentro il capolavoro di Herman Melville. Non una semplice narrazione del romanzo, ma un’immersione nei suoi abissi simbolici, linguistici e filosofici. Con il suo stile inconfondibile – appassionato, ironico, visionario – Mercadini esplora la natura dell’opera, restituendone frammenti, immagini e riflessioni che ne rivelano la grandezza. Un racconto vorticoso, pieno di immagini e digressioni che illuminano il testo originale. Uno spettacolo che interroga il potere del racconto e celebra la letteratura come territorio inesauribile di meraviglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Teatro della Polvere di Foggia, stagione 2025/2026: in scena il viaggio epico di Moby Dick Leggi anche: Moby Dick entra nel vivo. Grandi ospiti in arrivo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roberto Mercadini in scena con “Moby Dick” a Seriate - Venerdì 23 gennaio, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate Roberto Mercadini porta in scena “Moby Dick. bergamonews.it

VITO COVIELLO DONA IL LIBRO “MOBY DICK LA BALENA BIANCA E VITO DETTO VITOCCHIO CHE NE COMBINAVA UNA PIÙ DI PINOCCHIO” A SUA SANTITÀ PAPA LEONE XIV, I RINGRAZIAMENTI DELLA SEGRETERIA DELLO STATO VATICANO - facebook.com facebook

VITO COVIELLO DONA IL LIBRO “MOBY DICK LA BALENA BIANCA E VITO DETTO VITOCCHIO CHE NE COMBINAVA UNA PIÙ DI PINOCCHIO” A IGNAZIO LA RUSSA, I RINGRAZIAMENTI DEL PRESIDENTE DEL SENATO x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.