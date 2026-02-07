Mondiali di ciclocross in Olanda | doppio argento per Grigolini del Team Cingolani

Ai Mondiali di ciclocross in Olanda, il Team Cingolani Specialized di Pianello di Ostra ottiene due medaglie d’argento. Grigolini si mette in mostra con due ottimi piazzamenti, portando a casa due podi che fanno felice tutta la squadra. La gara si è svolta sotto il cielo grigio dei Paesi Bassi, con i corridori italiani che hanno dimostrato ancora una volta di potersela giocare ad alti livelli. La soddisfazione è grande, anche se l’obiettivo resta la vittoria, e il team ora guarda avanti

Un doppio argento per la società di Pianello di Ostra, il Team Cingolani Specialized, dal mondiale olandese di ciclocross. A Hulst il campione europeo junior della specialità, Filippo Grigolini, li conquista prima nel Team Relay (staffetta) e poi nella prova individuale. Grigolini era inserito nel sestetto azzurro assieme ai compagni Stefano Viezzi, Sara Casasola, Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti e Filippo Fontana che hanno ottenuto uno spettacolare secondo posto tenendo un ritmo costante. Un risultato importante, dietro solo all'Olanda prima in casa, e davanti al Belgio, terzo, per una squadra giovane e determinata.

