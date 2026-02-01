LIVE Ciclocross Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA | attacco di Grigolini

Questa mattina si sono aperti ufficialmente i Mondiali juniores di ciclocross. Durante la gara femminile U23, Grigolini ha deciso di attaccare subito, sorprendendo le avversarie. La corsa prosegue intensa, con il pubblico che segue ogni mossa sul percorso. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10 11:19 Caduta, senza danni, per Francesco Dell’Olio. 11:18 L’azzurro ha creato il buco. Il suo vantaggio, per ora, è di sette secondi. 11:17 Grigolini attacca e prova ad andarsene. Vedremo quale sarà la reazione dei rivali. 11:16 Allungo di Filippo Grigolini! 11:16 Il primo giro è stato completato in 8’05”. 11:14 Il gruppo dei favoriti procede compatto. Vedremo quando arriveranno i primi attacchi, 11:12 Si alternano al comando Delano Heeren e Giel Lejeune. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara juniores maschili ai Mondiali 2026.

Questa mattina, a causa del maltempo, la gara dei Mondiali di ciclocross juniores si è aperta con un ritmo molto veloce.

