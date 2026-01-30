Mondiali ciclocross l' Italia è ancora d' argento nella staffetta | ci batte solo l' imprendibile Olanda

A Hulst, in Olanda, si sono appena aperti i Mondiali di ciclocross. L’Italia conquista ancora il secondo posto nella staffetta, dietro solo all’Olanda, che si conferma imbattibile in casa. I ragazzi Viezzi, Fontana e Grigolini, insieme alle ragazze Pellizotti, Ferri e Casasola, sotto la guida del ct Pontoni, hanno dato battaglia e mantenuto il risultato dello scorso anno. La medaglia d’argento è un buon risultato, ma l’obiettivo resta la vittoria, anche se l’Olanda sembra ancora troppo forte.

Siamo a Hulst, in Olanda, quasi al confine con il Belgio, a nord-ovest di Anversa. La nazione torna a ospitare il Mondiale di ciclocross dopo appena tre anni, nel 2023 a Hoogerheide l'idolo Van der Poel superò Van Aert in un memorabile sprint da fermo a 200 metri dall'arrivo, e l'attesa è massima per la prova élite di domenica: Van der Poel vuole l'ottavo titolo mondiale per diventare una leggenda del ciclocross, visto che attualmente ne ha sette come il belga Eric De Vlaeminck. Oggi il programma è stato aperto dalla staffetta mista, composta da tre ragazzi e tre ragazze per nazione, e per l'Italia del presidente federale Cordiano Dagnoni è arrivata una prestigiosa medaglia d'argento alle spalle dell'imbattibile Olanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La staffetta femminile di short track conquista una medaglia d'argento agli Europei di Tilburg, confermando il buon livello della squadra italiana.

