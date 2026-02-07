Modena-Sampdoria 1-2 | Brunori-Begic eurogol e colpaccio in trasferta

La Sampdoria ha centrato una vittoria importante a Modena, battendo i padroni di casa 2-1. Brunori sblocca il match con un eurogol, poi Begic trova il gol della vittoria in trasferta. È il primo successo fuori casa per i liguri in oltre un anno, dall’ultima volta a Cesena il 20 ottobre 2024, quando in panchina c’era ancora l’attuale allenatore del Modena. La squadra di Sottil ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa punti pesanti in un match molto

Da Sottil a Sottil, un anno e (quasi) quattro mesi dopo. Il 20 ottobre 2024 l'ultima vittoria in trasferta della Sampdoria, a Cesena, quando in panchina c'era proprio l'attuale allenatore del Modena. Da allora sulla panchina blucerchiata si sono seduti quattro diversi allenatori (cinque.

