La Sampdoria ha annunciato l'acquisto di Tjas Begic dal Parma, un esterno offensivo di 22 anni. Questa operazione rappresenta il terzo intervento nel mercato estivo della società, volta a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Begic si aggiunge così alla rosa doriana, portando nuove opzioni offensive e contribuendo alla strategia di crescita del club.

Ufficiale anche il terzo colpo di mercato della Sampdoria: dal Parma arriva Tjas Begi?, esterno offensivo di 22 anni. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione, con un contratto che, in caso di esercizio dell'opzione, arriverebbe invece fino al 30 giugno 2030. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sampdoria, ufficiale Begic: il punto sul calciomercato

Leggi anche: Mercato Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Begic! Il comunicato dei blucerchiati

Leggi anche: Esposito Sampdoria, ora è ufficiale: il comunicato del club doriano sul centrocampista

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sampdoria: stagione finita per Venuti. Spuntano Begic e Sernicola; Samp, è fatta per Esposito e Begic; Sampdoria, in arrivo poker di giocatori: domani visite per Esposito, Begic, Mitoglou e Brunori. Le cifre e i dettagli; Sampdoria, tutto su Brunori per l'attacco: prestito secco dal Palermo.

UFFICIALE - Sampdoria, preso Begic - Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Parma Calcio i diritti alle prestazioni. tuttob.com