Modena - Sampdoria 1-2 | Begic firma la beffa al 90' i gialli scivolano all' ottavo posto

Il Modena perde in casa contro la Sampdoria all’ultimo minuto. La squadra di casa aveva già subito un gol, ma aveva trovato il pareggio nel secondo tempo. All’ultimo secondo, Begic segna il gol della vittoria per i genovesi, lasciando i gialli all’ottavo posto in classifica. La partita si chiude con una sconfitta amara per il Modena, che si fa scavalcare in classifica.

Il bel tiro di Brunori vanifica la mole di occasioni dei canarini che la riacciuffano con Gliozzi ma si fanno beffare dallo sloveno allo scadere. Doppio sorpasso di Catanzaro e Juve Stabia Il Modena incappa in una bruciante sconfitta per mano della Sampdoria nella ventitreesima giornata di Serie BKT. I gialli abbondano di conclusioni ma peccano ancora una volta di precisione (19 di cui solo 6 in porta) e pagano dazio contro i blucerchiati, ai quali bastano 4 tiri verso la porta su 9 tentativi totali. Brunori la sblocca al 55', Gliozzi pareggia i conti al 75' e Begic al 90' sigla il nuovo e definitivo vantaggio della squadra di Gregucci, alla seconda vittoria di fila.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Modena le due squadre si preparano alla sfida di questa sera.

La Sampdoria ha annunciato l'acquisto di Tjas Begic dal Parma, un esterno offensivo di 22 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Modena-Sampdoria 1-2: le perle di Brunori e Begic espugnano il BragliaErano passati 475 giorni da quel Cesena-Sampdoria 3-5, ultima vittoria esterna dei blucerchiati. Oggi la Samp, al Braglia di Modena, ha rotto la maledizione e ha portato a casa 3 punti fondamentali ... ilsecoloxix.it

Serie A: 1 partite Serie B: 9 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie B 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Modena-Sampdoria: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

