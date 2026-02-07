Il Modena perde in casa contro la Sampdoria, che approfitta di una squadra poco lucida e si prende i tre punti al Braglia. La partita si mette subito in salita per i padroni di casa, che non riescono a trovare il ritmo e sbagliano troppo in fase offensiva. La Sampdoria, invece, si difende bene e sfrutta le occasioni che le capitano. Al fischio finale, il risultato premia gli ospiti, mentre i modenesi devono fare i conti con le difficoltà di questa stagione.

Modena, 7 febbraio 2026 – Modena, il problema ce l’hai. E non è nemmeno piccolo, per questo motivo fare i conti con la realtà diventa il primo tema sul quale discutere. Quando si dice che qualcosa non funziona più, non lo so dice per esprimere una frase fatta senza alcun concetto a sostenerla. Il Modena scricchiola in maniera preoccupante, sia nella gestione di determinati momenti della partita che nella tenuta fisica e mentale di alcuni suoi interpreti, decisamente al di sotto delle aspettative. La gamba di inizio stagione è un lontano ricordo, nel primo tempo l’elettroencefalogramma canarino è letteralmente piatto e l’unica luce si accende ogni volta che Massolin entra in possesso di palla, già questo è un problema lampante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena poco lucido, la Samp ne approfitta e sbanca il Braglia

