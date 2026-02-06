modena forza fresche contro la samp

Modena si prepara a sfidare la Sampdoria con una formazione rinforzata. Andrea Catellani ha spiegato che la squadra vuole intervenire sul reparto offensivo, cercando di migliorare le prestazioni e trovare più continuità in attacco. I tifosi sperano in un cambio di marcia e in una vittoria che possa rilanciare i biancorossi.

Ne ha parlato Andrea Catellani, di quella sana volontà di intervenire e mettere mano al reparto offensivo con l’obiettivo di migliorare numeri e potenziale. Lo ha fatto il Modena, lo ha fatto anche la Sampdoria, prossima avversaria dei canarini domani al "Braglia". Finalmente si torna a parlare solo ed esclusivamente di campo e i temi sul piatto per la sfida coi blucerchiati sono molti ed interessanti. Anzitutto proprio riguardanti i due attacchi. Beh, la Samp non ha badato a spese al profilo di Coda ha aggiunto quello di Brunori, poi di Soleri ed infine di Pierini, gente che complessivamente ha segnato in serie B oltre 200 reti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sampdoria ha ottenuto una vittoria stretta contro lo Spezia, con un risultato di 1-0.

