Sabato pomeriggio, il ritorno di Palumbo al Braglia rappresenta un momento significativo per il Modena. Dopo aver lasciato un’impronta importante nella storia recente del club, il calciatore tornerà a calcare il campo dello Stadio Braglia, portando con sé ricordi e entusiasmo per i tifosi e la squadra. Un evento che sottolinea il legame tra il giocatore e il club, nel rispetto di una tradizione che unisce passato e presente.

Da Palumbo a Palumbo. Sabato pomeriggio, uno dei calciatori che più ha lasciato il segno nella storia recente del Modena, ricalcherà il tappeto verde del Braglia. Non sappiamo cosa gli passerà per la testa nel momento in cui salirà quella scaletta che conosce bene, quella che dagli spogliatoi porta al campo. Forse quando il suo sguardo vedrà un campo familiare, per un attimo si meraviglierà di avere addosso una casacca che non ha i colori gialloblù. Forse. Nel calcio come nella vita, tutto passa in fretta e non fa eccezione l’evoluzione della carriera di un calciatore. Settantuno partite, condite da sedici gol e tantissimi assist (e con la conquista per due anni consecutivi del titolo di ‘Canarino dell’anno’, destinato dal nostro giornale alla miglior media voto nell’anno solare), rimangono comunque scoilpite nella storia di una società e di un pubblico che per due stagioni gli ha voluto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena Il ritorno di Palumbo al Braglia

