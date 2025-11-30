Parma Juventus Under 15 3-2 primo stop per i bianconeri di Pecorari | Nobile e Laruccia non bastano ai classe 2011 Il recap del match
di Fabio Zaccaria Parma Juventus Under 15 3-2, cadono per la prima volta in stagione i bianconeri di Pecorari: nonostante il vantaggio iniziale i tre punti vanno ai crociati, il recap del match valido per la decima giornata di campionato. Le reti di Nobile e Laruccia non bastano alla Juventus Under 15 che, dopo aver battuto il Bologna per 4-1, cade in trasferta a Parma in un match a dir poco rocambolesco. A portare in vantaggio la Juventus ci ha pensato Nobile, ma proprio quando il primo tempo sembrava avviato, i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio che ha rimesso in equilibrio la gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
