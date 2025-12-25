Juventus Under 15 quarto posto per Pecorari ma potenzialmente a 4 punti dalla vetta | il recap di metà stagione e quali talenti da seguire

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, con la Samp si chiude il 2025 ma non il girone di andata: ecco il recap dei classe 2011 bianconeri focalizzato sui giocatori più in vista e i numeri della squadra di Pecorari. L’approfondimento. Con una gara ancora da recuperare in trasferta a Pisa, la Juventus Under 15 occupa la quarta posizione in classifica del girone nazionale, ma è reduce da una strabiliante vittoria per 4-1 contro la Sampdoria. Unica delle tre Under seguite ad aver subito una sconfitta, i ragazzi di Pecorari stanno pian piano trovando le giuste misure in campo. La strada percorsa è quella giusta, i calciatori nonostante vari cambi rispetto alla passata stagione, hanno un’ottima alchimia in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Carrarese Juventus Under 15 0-5, valanga bianconera: Laganà, esordio da favola. Il recap del match dei classe 2011 di mister Pecorari

Leggi anche: Juventus Bologna Under 15 4-1: altri 3 punti per Pecorari, continua la rincorsa al primo posto!

Under 15 Serie A e B, il Bologna ospita il Parma capolista nel derby dell’Emilia; Primavera 1. La Juventus passa in casa dell'Atalanta con la doppietta di Durmisi; Under 15 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate; U20 | Juventus-Cesena | La partita.

Settore giovanile Sampdoria, doppio confronto amaro con la Juventus: perdono U 15 e U 16 - Settore giovanile Sampdoria, nel corso della giornata odierna le under dei blucerchiati hanno sfidato a Torino quelle della Juventus Nel fine settimana si è consumato un doppio confronto dal sapore im ... sampnews24.com