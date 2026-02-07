Mo | Idf arrestano 16 palestinesi in Cisgiordania

Nelle prime ore di questa mattina le forze israeliane hanno fatto un blitz in diversi quartieri della Cisgiordania, arrestando almeno 16 palestinesi. Tra i fermati c’è anche un bambino, ma non sono ancora chiare le motivazioni ufficiali dell’operazione. La scena si è svolta in modo rapido, con i soldati che hanno circondato le case e portato via le persone senza troppe esitazioni. La situazione resta tesa nella regione, dove le operazioni di questo tipo sono frequenti e spesso scatenano reazioni di protesta.

Ramallah, 7 feb. (Adnkronos) - Almeno 16 palestinesi, tra cui un bambino, sono stati arrestati dalle forze israeliane durante un raid in diversi governatorati della Cisgiordania. Lo riferisce in una nota l'Ufficio stampa dei prigionieri palestinesi (Asra), aggiungendo che gli arresti sono avvenuti questa mattina, insieme a perquisizioni nelle abitazioni, all'istituzione di posti di blocco militari e a interrogatori sul campo. La maggior degli arresti (10) è avvenuta nel governatorato di Qalqilya, mentre a Hebron, Nablus e Salfit si sono registrati due arresti in ciascun governatorato. Tra gli arrestati c'è un bambino, Muhammad Ahmad Warasneh, nella città di ash-Shuyukh, nel governatorato di Hebron, e Murad Shteiwi, direttore della Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro, che è stato arrestato nella città di Kafr Qaddum, nel governatorato di Qalqilya.

