Ramallah, 5 dic. (Adnkronos) - Il ministero della Salute palestinese in Cisgiordania ha annunciato che un uomo è stato ucciso dal fuoco delle Idf nel villaggio palestinese di Udala, a sud di Nablus. Fonti palestinesi hanno riferito ad Haaretz che la vittima, Bahaa Abed al-Rahman Rashed, 38 anni, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco mentre usciva da una moschea del villaggio. Secondo le fonti, le forze dell'Idf sono entrate nel centro del villaggio e hanno circondato la moschea di Udala. Sono scoppiati scontri tra le forze israeliane e i palestinesi. I soldati hanno aperto il fuoco e lanciato gas lacrimogeni mentre i fedeli uscivano dalla moschea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Cisgiordania, ucciso dalle Idf mentre esce dalla moschea