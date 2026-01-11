Australia dei rari canguri bianchi popolano il Bordertown Wildlife Park

Al Bordertown Wildlife Park in Australia, circa 35 canguri bianchi vivono in cattività, rappresentando una delle poche occasioni per osservare questi rari esemplari. Il parco si dedica alla conservazione e allo studio di specie poco comuni, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino questi animali unici nel loro genere.

Rari e meravigliosi: questo gruppo di canguri albini è stato avvistato in un santuario in Australia - I canguri albini sono rarissimi, ma a quanto pare non al Panorama Gardens, un santuario per la fauna selvatica situato nella penisola di Mornington, Victoria, Australia. greenme.it

