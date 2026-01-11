Australia dei rari canguri bianchi popolano il Bordertown Wildlife Park
Al Bordertown Wildlife Park in Australia, circa 35 canguri bianchi vivono in cattività, rappresentando una delle poche occasioni per osservare questi rari esemplari. Il parco si dedica alla conservazione e allo studio di specie poco comuni, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino questi animali unici nel loro genere.
Circa 35 canguri bianchi vivono al Bordertown Wildlife Park in Australia, in uno dei rari luoghi in cui si allevano in cattività questi particolari animali. Tuttavia il branco è in crescita. Alcuni dei canguri saranno sterilizzati e venduti ad altri parchi naturali in tutto il paese che desiderano utilizzarli come attrazione turistica. Lo spazio liberato consentirà al parco di continuare il suo programma di riproduzione naturale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
