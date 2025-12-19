Voli cancellati e ritardi a causa della nebbia all'aeroporto d'Abruzzo | Visibilità sotto i 100 metri
Le nebbie fitte stanno causando notevoli disagi all'Aeroporto d'Abruzzo, con voli cancellati, ritardi e dirottamenti su altri scali. La visibilità sotto i 100 metri sta complicando le operazioni di volo, mettendo a dura prova i passeggeri e il personale aeroportuale. La situazione richiede prudenza e pazienza in attesa di condizioni atmosferiche più favorevoli.
A causa della nebbia, l'Aeroporto d’Abruzzo registra cancellazioni, ritardi e voli dirottati su altri scali. Disagi per gli utenti dell'unico aeroporto internazionale della regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
