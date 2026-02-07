Mister Andreoletti pensa positivo | Ci abbiamo creduto fino alla fine Pari che vale come una vittoria
Mister Andreoletti guarda il bicchiere mezzo pieno e dice che il pareggio contro la Juve Stabia vale più di quanto si possa pensare. In conferenza stampa, l’allenatore della squadra si mostra ottimista e spiega che ci hanno creduto fino alla fine, considerandolo quasi come una vittoria. Per lui, il risultato dimostra che la squadra sta crescendo e non bisogna lasciarsi scoraggiare dai punti in classifica.
Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mister Andreoletti in conferenza post Juve Stabia non ha dubbi: il pari vale più di quanto dica la classifica. Matteo Andreoletti esalta il carattere del suo Padova dopo il rocambolesco 3-3 contro la Juve Stabia, primo punto del girone di ritorno per i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
