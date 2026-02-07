Mister Andreoletti pensa positivo | Ci abbiamo creduto fino alla fine Pari che vale come una vittoria

Mister Andreoletti guarda il bicchiere mezzo pieno e dice che il pareggio contro la Juve Stabia vale più di quanto si possa pensare. In conferenza stampa, l’allenatore della squadra si mostra ottimista e spiega che ci hanno creduto fino alla fine, considerandolo quasi come una vittoria. Per lui, il risultato dimostra che la squadra sta crescendo e non bisogna lasciarsi scoraggiare dai punti in classifica.

