2025-11-25 00:37:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: REGGIO EMILIA – “ Siamo stati bravi a riprendere la partita all’ultimo minuto, i ragazzi hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Abbiamo avuto degli alti e dei bassi, dobbiamo cercare di avere più continuità all’interno della partita. Ci sono margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di crescere “. Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso dopo il pareggio interno con il Pisa: “ La salvezza resta l’obiettivo e ce l’ho ben chiaro. Vogliamo crescere e il campionato è molto difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Grosso: “Ci abbiamo creduto fino alla fine”. E Gilardino: “Rosico col sorriso”