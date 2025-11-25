TS – Grosso | Ci abbiamo creduto fino alla fine E Gilardino | Rosico col sorriso
2025-11-25 00:37:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: REGGIO EMILIA – “ Siamo stati bravi a riprendere la partita all’ultimo minuto, i ragazzi hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Abbiamo avuto degli alti e dei bassi, dobbiamo cercare di avere più continuità all’interno della partita. Ci sono margini di miglioramento, siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di crescere “. Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso dopo il pareggio interno con il Pisa: “ La salvezza resta l’obiettivo e ce l’ho ben chiaro. Vogliamo crescere e il campionato è molto difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
