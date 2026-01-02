Caccia cinese armato con l' ipersonico YJ-21E | così Pechino alza la tensione nel Pacifico

Il Ministero della Difesa cinese ha diffuso immagini ufficiali di un caccia cinese armato con l’ipersonico YJ-21E, suscitando l’interesse di analisti strategici. L’evento rappresenta un passo significativo nelle capacità militari di Pechino e contribuisce a un aumento delle tensioni nella regione del Pacifico. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare gli sviluppi tecnologici e militari della Cina in un contesto geopolitico in evoluzione.

La diffusione di immagini ufficiali del Ministero della Difesa cinese ha catturato l’attenzione degli analisti strategici internazionali. Le fotografie mostrano un caccia multiruolo J-10 dell’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione impegnato in un esercizio nel Teatro Meridionale, ma con un carico ventrale di dimensioni e configurazione inedite. Questo dettaglio ha alimentato l’ipotesi che Pechino stia sperimentando l’integrazione di un missile ipersonico antinave su un velivolo tattico di prima linea, segnando un possibile punto di svolta nella dottrina aeronavale cinese e nel bilanciamento delle forze nel Pacifico occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caccia cinese armato con l'ipersonico YJ-21E: così Pechino alza la tensione nel Pacifico Leggi anche: Tensione tra Cina e Giappone, caccia nipponici decollano per drone cinese vicino a Taiwan. Pechino: “Non promettiamo di rinunciare alla forza per riprendere Taipei” Leggi anche: Nave spia cinese in azione intorno alle navi Usa: alta tensione nel Pacifico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Caccia cinese armato con l'ipersonico YJ-21E: così Pechino alza la tensione nel Pacifico. Caccia cinese armato con l'ipersonico YJ-21E: così Pechino alza la tensione nel Pacifico - Un "possibile" salto strategico per la negazione d’area nel Pacifico ... msn.com

"Esporta sempre più caccia": cosa c'è dietro la mossa della Cina - La Cina punta a crescere nel mercato globale dei caccia militari con tre modelli chiave offrendo alternative più flessibili e meno vincolate rispetto a quelle occidentali ... msn.com

Taiwan, i caccia che decollano dalla base di Hsinchu nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi - Diversi caccia dell'Aeronautica Militare di Taiwan sono stati visti decollare e atterrare presso la base aerea di Hsinchu, nel nord dell'isola, mentre la Cina ... msn.com

Kit modello di caccia XSFJ004,scala 1/144, caccia cinese di sesta generazione. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.