Minneapolis i blocchi filtranti contro l’Ice | feste di quartiere per rallentare gli agenti federali

A Minneapolis, alcuni residenti hanno iniziato a mettere in piedi blocchi temporanei nelle strade dei loro quartieri. Lo fanno per ostacolare l’arrivo degli agenti federali, che cercano di entrare nelle zone per le operazioni contro l’Ice. Le feste di quartiere sono diventate una strategia per rallentare le forze dell’ordine e mostrare il loro dissenso. La città si prepara a un periodo di tensione crescente.

Gli abitanti di Minneapolis stanno sperimentando una nuova forma di protesta per rallentare e scoraggiare l'ingresso degli agenti federali nei quartieri della città. Gli organizzatori le definiscono «blocchi filtranti»: vere e proprie feste di quartiere improvvisate in mezzo alle strade, con musica, tavoli e persone radunate agli incroci. La protesta nei quartieri del sud Secondo quanto riportato dalla Cnn, anche oggi in diversi quartieri – soprattutto nella zona sud – sono stati allestiti blocchi in corrispondenza di incroci strategici, trasformati di fatto in piccole rotonde lungo una trafficata strada provinciale.

