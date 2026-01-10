Omicidio di Renee Good ancora proteste a Minneapolis contro l’Ice | in centinaia davanti a un hotel che ospita agenti federali

A Minneapolis, le proteste continuano per il terzo giorno consecutivo in risposta all’omicidio di Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell’ordine federali. Centinaia di persone si sono radunate davanti a un hotel che ospita agenti dell’Ice, chiedendo giustizia e maggiore trasparenza. La situazione evidenzia ancora una volta le tensioni tra la comunità e le autorità in un momento di crescente disagio sociale.

