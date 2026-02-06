A Minneapolis i manifestanti continuano a chiedere agli agenti dell’ICE di lasciare la città. Le proteste sono scese in piazza mentre le operazioni federali di controllo dell’immigrazione proseguono senza sosta. La gente si raduna per esprimere il proprio disappunto, mentre le forze dell’ordine restano ferme, senza intervenire in modo deciso. La tensione resta alta tra chi difende i diritti degli immigrati e chi supporta le operazioni federali.

(LaPresse) A Minneapolis proseguono le operazioni federali di controllo dell’immigrazione, mentre gruppi di manifestanti hanno chiesto agli agenti dell’ICE di lasciare la città. Le proteste si inseriscono in un clima politico sempre più teso in Minnesota e a livello nazionale, dove la gestione dell’immigrazione continua a dividere il Congresso. I democratici hanno minacciato di bloccare i finanziamenti al Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS), in scadenza tra due settimane, chiedendo “cambiamenti radicali” e maggiore responsabilità per l’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (ICE) e per le altre forze coinvolte nella strategia del presidente Donald Trump sul controllo federale dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Immigrazione USA, proteste a Minneapolis contro gli agenti federali ICE

Le recenti proteste a Minneapolis sono scaturite dall’uccisione di un cittadino statunitense da parte di agenti federali dell’immigrazione.

A Minneapolis, le proteste continuano per il terzo giorno consecutivo in risposta all’omicidio di Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell’ordine federali.

Proteste a Minneapolis dopo che un agente dell'ICE uccide una donna

