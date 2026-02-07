Minivolley a Montescaglioso | festa di sport e Carnevale con oltre 200 giovani atleti in campo l’8 febbraio

Oggi a Montescaglioso si svolge una grande festa di sport e Carnevale. Nel Palazzetto “Karol Wojtyla” si radunano oltre 200 giovani atleti, suddivisi in circa 20 squadre. È una giornata di gioco, colori e allegria, con bambini pronti a sfidarsi nel campionato promozionale di minivolley.

Montescaglioso, Basilicata – Una ventina di squadre, oltre duecento bambini e bambine, una vera e propria esplosione di colori e allegria: il Palazzetto dello Sport "Karol Wojtyla" di Montescaglioso si prepara ad accogliere una tappa fondamentale del Campionato Promozionale S3 di minivolley, domenica 8 febbraio 2026. L'evento, che si inserisce nel vibrante contesto del Carnevale Montese, promette di essere molto più di una semplice competizione sportiva, trasformandosi in una festa inclusiva che celebra lo spirito di squadra, il divertimento e le tradizioni locali. La manifestazione, come riportato, vedrà la partecipazione di giovani atleti provenienti da diverse località della regione, tra cui Santa Maria Potenza, Tricarico, Grassano, Francavilla e Matera.

