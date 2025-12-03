Oltre 200 atleti 30 squadre e 16 volontari | le eccellenze dello sport ravennate premiate al Teatro Alighieri
Sono stati 233 gli atleti, 30 le squadre e 16 i volontari premiati nell’ambito dell’evento 'Sport Valore Comune' che per questa quarta edizione si è tenuto il 2 dicembre al Teatro Alighieri, alla presenza del prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, e del sindaco Alessandro Barattoni. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
