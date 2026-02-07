Gasparri chiede un’ispezione sul magistrato Guardiano dopo averlo accusato di aver minacciato i parlamentari. Secondo l’ex senatore, Guardiano si autocertifica imparziale, ma avrebbe partecipato a decisioni sul referendum sulla giustizia insieme ad altri togati ex Pd. Gasparri chiede chiarimenti e vuole capire se ci sono motivi per dubitare della sua neutralità.

“Il magistrato Guardiano minaccia querele contro l’onorevole Costa e si autocertifica imparziale dopo aver partecipato con altri togati ex parlamentari del Pd a opinabili decisioni sul referendum sulla giustizia. Guardiano dimentica le sue dichiarazioni in chat, denigratorie verso Forza Italia, verso Berlusconi e verso il centrodestra e le nostre proposte. Guardiano sì, ma delle sue idee di parte. Decide su vicende che lo vedono attivo protagonista di una azione ostile e schierata. Con una interrogazione parlamentare chiedo una ispezione sull’operato di costui, che minaccia parlamentari, aggredisce il centrodestra e ci offende in modo grave e fazioso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Minaccia i parlamentari”, Gasparri chiede ispezione sul magistrato Guardiano

Approfondimenti su Gasparri Guardiano

Il senatore Gasparri chiede un’ispezione su Guardiano, che si è autocertificato imparziale ma ha partecipato a decisioni contro il referendum sulla giustizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gasparri Guardiano

Referendum: Gasparri, 'chiedo ispezione su Guardiano, minaccia parlamentari'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il magistrato Guardiano minaccia querele contro l’onorevole Costa e si autocertifica imparziale dopo aver partecipato con altri togati ex parlamentari del Pd a opinabili de ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ranucci minaccia Gasparri: Cerca di fermare l'inchiesta. Il senatore: Nessun post renderà vere le bugie di ReportEsiste una lista dei nomi nel cosiddetto archivio Bellavia, che è stato inserito nel fascicolo aperto dalla procura di Milano e che il Giornale è riuscito ad avere tramite Luca Fazzo. Ci sono ... ilgiornale.it

Nessun accordo commerciale con gli Stati Uniti finché l'Europa è sotto minaccia. Ieri al Parlamento Europeo sono riprese le negoziazioni per i rapporti commerciali UE-USA: come coordinatore per il commercio internazionale dei Socialisti e Democratici, sono facebook

I droni stanno trasformando la guerra e rappresentano una minaccia ibrida: reti energetiche, aeroporti e vita quotidiana nell’UE sono esposti. Il Parlamento chiede un’azione urgente: produzione su larga scala di droni e sistemi anti-drone. europarl.euro x.com