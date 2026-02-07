Il senatore Gasparri chiede un’ispezione su Guardiano, che si è autocertificato imparziale ma ha partecipato a decisioni contro il referendum sulla giustizia. Gasparri sostiene che il magistrato minaccia querele contro l’onorevole Costa, mentre si presenta come neutrale. La vicenda apre un nuovo capitolo sulle accuse di parzialità nel sistema giudiziario.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il magistrato Guardiano minaccia querele contro l'onorevole Costa e si autocertifica imparziale dopo aver partecipato con altri togati ex parlamentari del Pd a opinabili decisioni sul referendum sulla giustizia. Guardiano dimentica le sue dichiarazioni in chat, denigratorie verso Forza Italia, verso Berlusconi e verso il centrodestra e le nostre proposte. Guardiano sì, ma delle sue idee di parte. Decide su vicende che lo vedono attivo protagonista di una azione ostile e schierata. Con una interrogazione parlamentare chiedo una ispezione sull'operato di costui, che minaccia parlamentari, aggredisce il centrodestra e ci offende in modo grave e fazioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Gasparri, 'chiedo ispezione su Guardiano, minaccia parlamentari'

Un eurodeputato ha scritto a Metsola evidenziando come le agenzie di viaggio statunitensi rappresentino una minaccia per il Parlamento europeo, riflettendo le crescenti tensioni tra Europa e Stati Uniti nell'era di Donald Trump.

