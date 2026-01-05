Ira di Gasparri su Ranucci | Mi minaccia
Ieri sera “ Report ” con una nuova puntata è tornato sulle stragi di mafia. La notizia è che nuove indagini sono state disposte dal gip del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello nell’ambito del fascicolo sui mandanti esterni degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Ma oltre al dato giudiziario, la trasmissione di Raitre ha scatenato le ire del presidente dei senatori azzurri, Maurizio Gasparri, da sempre in prima linea contro le ricostruzioni della squadra di Ranucci sugli attentati di mafia. A lui ha replicato Report in una nota: «Il senatore Gasparri con le sue agenzie sta cercando di fermare l’inchiesta di questa sera (ieri, ndr) sulle stragi di mafia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: L’ira di Putin su Trump: «Sanzioni Usa atto ostile e inutile». E minaccia rappresaglie «schiaccianti» se Kiev avrà i Tomahawk – La diretta
Leggi anche: Ranucci: Gasparri, 'offrirò a Conte un caffè all'hotel Plaza'
Ranucci contro Gasparri prima della puntata di Report sulle stragi di mafia con le accuse a Delle Chiaie - Report viene accusato di depistaggio sulle stragi di mafia. virgilio.it
Report denuncia: “Gasparri vuole lo stop della puntata sulle stragi di mafia” - Nuovo scontro tra il senatore di Fi, membro della Vigilanza Rai e la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. dire.it
"L'asse Ranucci-pm è un pericolo per la democrazia. No alle sue minacce" - Diranno che quello di Report è giornalismo d'inchiesta. msn.com
“Uno scandalo gravissimo”. Botta e risposta sui social tra il giornalista e il senatore. Ranucci contesta a Gasparri di avere tentato di fermare la messa in onda di un’inchiesta nella puntata del 4 gennaio di Report. Pochi minuti prima Gasparri aveva attaccato la - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.