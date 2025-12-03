Eleonora uccisa dal compagno L' omicida di mia sorella è libero di circolare in ospedale prendere un caffè incontrare persone
Firenze, 3 dicembre 2025 – Un presidio silenzioso con striscioni e cartelli davanti al palazzo di Giustizia di Firenze per ricordare Eleonora Guidi, uccisa dal compagno Lorenzo Innocenti nel loro appartamento a Rufina la mattina dell'8 febbraio. “A dieci mesi da quel maledetto giorno ci sentiamo abbandonati dallo Stato - dice Elisabetta Guidi, sorella della vittima - L'omicida di mia sorella è libero di circolare in ospedale, prendere un caffè, incontrare persone e scrivere post sui social”. Pressphoto Firenze Sit-in davanti al tribunale per chiedere giustizia per eleonora Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Uccisa a Rufina, il compagno agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
