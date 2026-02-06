Milano ruba carte di credito e una borsa nelle stanze d’albergo | arrestato

Ieri pomeriggio a Milano, un uomo è stato fermato mentre usciva di corsa dall’hotel Berna con una borsa in mano. Gli agenti della Polizia locale lo hanno intercettato e arrestato sul posto. Durante la perquisizione, hanno trovato alcune carte di credito e altri oggetti che avevano rubato dalle stanze dell’albergo. Il soggetto è stato portato in commissariato e ora si trova in attesa di essere interrogato.

Milano, 6 febbraio 2026 – Agenti dell'Unità Operativa della Polizia locale di Milano in via Napo Torriani hanno fermato ieri pomeriggio un soggetto che stava uscendo di corsa dall'hotel Berna con in mano una borsa. Dal controllo è emerso che all'interno vi erano effetti personali da donna: insospettiti, gli agenti entrano quindi con l'uomo nell'hotel. Visionate le immagini delle telecamere interne emerge che il romeno era entrato in una c amera al quarto piano non ancora assegnata a clienti per almeno 20 minuti. Quindi aveva cercato di entrare nelle altre stanze affacciate sul corridoio per una trentina di minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Milano Hotel

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare una borsa del valore di 10.

Un uomo ha denunciato il furto del portafogli, e poco dopo ha iniziato a ricevere notifiche di pagamenti fatti con le sue carte di credito in un negozio di Latina.

