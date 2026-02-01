Milano nuova sparatoria tra un rapinatore e la polizia a Rogoredo Il malvivente è gravemente ferito

Questa domenica pomeriggio a Milano, in zona Rogoredo, si è verificata una nuova sparatoria. Un rapinatore e la polizia si sono scontrati in piazza Mistral. Durante l’intervento, il malvivente è stato ferito gravemente. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire cosa sia successo.

Ancora una sparatoria in zona Rogoredo a Milano. Lo scontro è avvenuto in piazza Mistral tra un rapinatore e la polizia, nel pomeriggio di domenica 1 febbraio. Il rapinatore è stato colpito ed è gravissimo: secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l’arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell’ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, avrebbe aperto il fuoco contro l’auto blindata. I poliziotti, illesi, avrebbero risposto al fuoco ferendolo. Il ferito si trova in codice rosso all’ ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

