Sparatoria a Rogoredo | trentenne cinese aggredisce vigilante e spara alla polizia Colpito è grave

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Rogoredo. Un trentenne cinese ha aggredito un vigilante, colpendolo alla testa con un bastone e rubandogli la pistola. Poi ha aperto il fuoco contro un’auto della polizia, sparando almeno tre colpi. Il vigilante è rimasto ferito in modo grave. La polizia sta tentando di rintracciare l’uomo, che si è dato alla fuga dopo l’attacco.

?Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della Polizia che lo ha intercettato per poi essere colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. E’ il folle pomeriggio di un uomo di nazionalità cinese di 30 anni, protagonista di un’altra sparatoria che ha coinvolto le forze dell’ordine nel quartiere milanese di Rogoredo in meno di una settimana. Attorno alle 14.30, il vigilante di circa 50 anni stava andando al lavoro a piedi quando in via Caviglia, zona sud della città non lontano da Piazzale Corvetto, è stato aggredito da uomo che lo ha colpito con un bastone per poi rubargli la pistola che aveva in dotazione, una Walther P99. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

