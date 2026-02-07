A Milano, un corteo ha attraversato le strade della città per protestare contro le Olimpiadi. In testa, una lunga fila di alberi di cartone ha aperto la marcia, simbolo delle ragioni ambientali e della difesa del diritto alla casa. La protesta coinvolge cittadini che vogliono far sapere che non sono disposti a sacrificare il verde e le case per ospitare l’evento sportivo. Le proteste sono state pacifiche e si sono concluse senza incidenti.

In testa una parata di alberi cartonati, dal momento che le ragioni della protesta sono principalmente ambientali e per il diritto alla casa. ''Lo spreco di denaro pubblico e lo scempio del territorio. Questi i due motivi fondamentali per cui siamo contrari a queste Olimpiadi. Dovevano essere low cost e hanno già sforato 56 miliardi; ma i conti veri si faranno dopo: scopriremo che si è speso molto di più per fare gallerie inutili e creare disagi'',ha dteto Walter Montagnoli della segretaria nazionale Cub. Nel vodcast “Il Piacere della Lettura” Germano Antonucci racconta ‘La ragazza di luce’, romanzo di formazione tra catastrofe,. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il corteo nazionale contro le Olimpiadi: sfilano alberi di carone

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Questa mattina Milano si sveglia con il via ufficiale delle Olimpiadi invernali.

Questa mattina a Milano centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro l’arrivo dell’Ice in città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano, sabato 7 febbraio corteo nazionale contro le Olimpiadi; A Milano antagonisti in corteo: la città si blinda, in campo 300 agenti; Presidio anti Olimpiadi a due passi da San Siro. Ed è solo il preludio: sabato pomeriggio il corteo nazionale; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Olimpiadi al via, oggi a Milano il corteo nazionale: la diretta. Massima allerta, il percorso e le strade chiuseLa manifestazione è blindatissima e particolarmente attenzionata dopo i fatti di Torino legati al centro sociale Askatasuna ... msn.com

A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l’Ice, centinaia di persone in piazza: allerta massimaÈ iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice, l'organizzazione americana al centro di diverse polemiche dovute all'uso della forza e della ... fanpage.it

Info mobilità #ComuneMilano Manifestazione con corteo - sabato 7 febbraio dalle ore 15.00 ritrovo in piazzale Medaglie d’Oro. Itinerario: corso Lodi, piazzale Lodi, corso Lodi, via Brembo, via Benaco, piazza Bonomelli, via Mincio, piazza Ferrar facebook

L’ingombrante corteo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in giro per Milano x.com