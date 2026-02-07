Milano il corteo nazionale contro le Olimpiadi | sfilano alberi di carone

Da ilgiorno.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un corteo ha attraversato le strade della città per protestare contro le Olimpiadi. In testa, una lunga fila di alberi di cartone ha aperto la marcia, simbolo delle ragioni ambientali e della difesa del diritto alla casa. La protesta coinvolge cittadini che vogliono far sapere che non sono disposti a sacrificare il verde e le case per ospitare l’evento sportivo. Le proteste sono state pacifiche e si sono concluse senza incidenti.

In testa una parata di alberi cartonati, dal momento che le ragioni della protesta sono principalmente ambientali e per il diritto alla casa. ''Lo spreco di denaro pubblico e lo scempio del territorio. Questi i due motivi fondamentali per cui siamo contrari a queste Olimpiadi. Dovevano essere low cost e hanno già sforato 56 miliardi; ma i conti veri si faranno dopo: scopriremo che si è speso molto di più per fare gallerie inutili e creare disagi'',ha dteto Walter Montagnoli della segretaria nazionale Cub. Nel vodcast “Il Piacere della Lettura” Germano Antonucci racconta ‘La ragazza di luce’, romanzo di formazione tra catastrofe,. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano il corteo nazionale contro le olimpiadi sfilano alberi di carone

© Ilgiorno.it - Milano, il corteo nazionale contro le Olimpiadi: sfilano alberi di carone

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Olimpiadi al via, oggi a Milano il corteo nazionale: la diretta. Massima allerta, il percorso e le strade chiuse

Questa mattina Milano si sveglia con il via ufficiale delle Olimpiadi invernali.

A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l’Ice, centinaia di persone in piazza: allerta massima

Questa mattina a Milano centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e contro l’arrivo dell’Ice in città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Milano, sabato 7 febbraio corteo nazionale contro le Olimpiadi; A Milano antagonisti in corteo: la città si blinda, in campo 300 agenti; Presidio anti Olimpiadi a due passi da San Siro. Ed è solo il preludio: sabato pomeriggio il corteo nazionale; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Olimpiadi al via, oggi a Milano il corteo nazionale: la diretta. Massima allerta, il percorso e le strade chiuseLa manifestazione è blindatissima e particolarmente attenzionata dopo i fatti di Torino legati al centro sociale Askatasuna ... msn.com

A Milano inizia il corteo contro le Olimpiadi e l’Ice, centinaia di persone in piazza: allerta massimaÈ iniziato il corteo a Milano contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la presenza dell'Ice, l'organizzazione americana al centro di diverse polemiche dovute all'uso della forza e della ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.