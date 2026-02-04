È arrivato il verdetto due reggini condannati all' ergastolo per l' omicidio di Cristina Mazzotti

La sentenza è arrivata: due uomini di Reggio Calabria sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. La vicenda risale a 51 anni fa, quando la giovane di 18 anni fu sequestrata il primo luglio a Eupilio, in provincia di Como. Ora, dopo decenni di inchieste e silenzi, la giustizia ha fatto il suo corso, portando alla condanna definitiva. Giuseppe Calabrò, 76 anni, è stato coinvolto in questa storia che, dal suo passato, torna a riemergere con forza, portando

Dall'armadio della vita di Giuseppe Calabrò, 76 anni, esce lo scheletro di un omicidio che potrebbe cambiare il finale della sua esistenza: il sequestro e la morte di una studentessa di 18 anni, Cristina Mazzotti, sequestrata il primo luglio di 51 anni fa a Eupilio, in provincia di Como. Si usava.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Cristina Mazzotti 'Ndrangheta, omicidio di Cristina Mazzotti: condannati all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. Assolto Antonio Talia La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, entrambi originari di Reggio Calabria, per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Due ergastoli, 50 dopo il verdetto sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cristina Mazzotti Argomenti discussi: Finalmente potrò sapere, Maja T. in attesa del verdetto; Brutto incidente in allenamento, il verdetto è inesorabile: salta i test di MotoGP; FLASH – Milan, c’è il verdetto sulla convocazione di Pulisic per la partita contro il Bologna; Flash – Milan, c’è il verdetto sulla convocazione di Pulisic per la partita contro il Bologna. Brutto incidente in allenamento, il verdetto è inesorabile: salta i test di MotoGPE' ufficiale, il pilota salta gli imminenti Test di MotoGP. Non è riuscito a recuperare dopo l'incidente in allenamento ... reportmotori.it Ferrari: Vasseur o Horner? Il verdetto secondo PatreseVasseur senza più scuse: la Ferrari punta al titolo con Hamilton e Leclerc, ma resta l'idea di Christian Horner. newsf1.it Dopo 50 anni è arrivata oggi la sentenza del processo nei confronti dei tre presunti membri della banda che la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio rapirono Cristina Mazzotti, 18 anni, il cui cadavere fu ritrovato l'anno dopo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.