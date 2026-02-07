Fermato Giuseppe Calabrò condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti Può fuggire

La polizia ha fermato stanotte Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. Calabrò era a piede libero, ma ora si trova in custodia in attesa di altri gradi di giudizio. La sua cattura arriva dopo che era stato condannato in primo grado il 4 febbraio scorso, nel primo caso di rapimento collegato all’Anonima sequestri. La notizia ha sorpreso molti, perché l’uomo poteva fuggire e invece è stato rintracciato e fermato.

È stato fermato stanotte dagli agenti della Squadra Mobile di Milano Giuseppe Calabrò – a piede libero in attesa di altri gradi di giudizio -, condannato in primo grado all’ergastolo il 4 febbraio scorso per l’omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, il primo caso di rapimento dell’Anonima sequestri. Il nome di Calabrò è emerso infatti anche nel procedimento della DDA Milano, sempre della Squadra Mobile di Milano, sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di Inter e Milan. C’è anche questo alla base del fermo di questa notte. Calabrò era libero dopo la condanna all’ergastolo della Corte d’Assise di Como in attesa dei successivi gradi di giudizio, ma è stato fermato su disposizione dei pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Ammendola proprio perché, dall’indagine “ Doppia Curva ” è emerso che “vantava e vanta, nella sua attualità, una fama criminale che lo porta a interloquire, su un piano di sovraordinazione, con esponenti di primo piano della criminalità calabrese, al Nord come in Calabria”, si legge nelle 153 pagine del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fermato Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. “Può fuggire” Approfondimenti su Cristina Mazzotti Giuseppe Calabrò: l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti fermato a Milano Giuseppe Calabrò, l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è stato arrestato a Milano. “Aveva un volo per Reggio Calabria”: fermato Giuseppe Calabrò. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio Mazzotti Giuseppe Calabrò è stato fermato questa notte a Milano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cristina Mazzotti Argomenti discussi: Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò dopo condanna all’ergastolo: Può fuggire; Cristina Mazzotti, sequestrata e uccisa nel 1975: fermato Giuseppe Calabrò, condannato all'ergastolo; Giuseppe Calabrò: l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti fermato a Milano; Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò dopo condanna all’ergastolo: Può fuggire. Aveva un volo per Reggio Calabria: fermato Giuseppe Calabrò. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio MazzottiCalabrò era libero dopo la condanna all'ergastolo della Corte d'Assise di Como in attesa dei successivi gravi di giudizio. Ma secondo i pm di Milano c’era un concreto e attuale il pericolo di fuga ... ilgiorno.it Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo: «Pericolo di fuga». Il volo e la fama criminaleCondannato all’ergastolo in primo grado per uno dei sequestri più atroci della storia criminale italiana, Giuseppe Calabrò è stato fermato nella notte dalla ... leggo.it Giuseppe Musella, fermato nella notte per omicidio volontario, ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #cronaca #giuseppemusella #jleniamusella #nap facebook È stato fermato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Jlenia, la 22enne morta dopo essere stata accoltellata alla schiena nel pomeriggio del 3 febbraio a Napoli. Il 28enne si è consegnato alla Polizia e ha confessato di aver colpito la sorella alle spalle con u x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.