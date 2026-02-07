Milano Cortina | Tomba e Compagnoni accendono braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano

Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico. Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, due grandi campioni di sci, hanno acceso il braciere all’Arco della Pace, dando il via ufficiale ai Giochi Invernali di Milano Cortina. La cerimonia è stata semplice ma emozionante, con i due atleti che hanno rappresentato l’Italia in un momento di grande festa.

Milano, 6 feb. (LaPresse) – Sono Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, campioni olimpici di sci, gli ultimi tedofori che a Milano hanno acceso il braciere olimpico all'Arco della Pace, a culmine della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

