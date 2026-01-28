All' arco della Pace di Milano arriva il braciere olimpico

Questa mattina a Milano è cominciata l’installazione del braciere olimpico all’arco della Pace. I lavori si sono concentrati nel piazzale al centro della zona, tra corso Sempione, il Castello Sforzesco e il parco Sempione. Il nuovo monumento sarà un punto di riferimento importante durante i Giochi invernali, pronto a rappresentare l’arrivo del grande evento.

Sono iniziati questa mattina mercoledì 28 gennaio i lavori d'installazione del braciere: il piazzale al centro della prospettiva fra corso Sempione, il Castello Sforzesco e il parco Sempione sarà un nuovo punto di riferimento irrinunciabile durante i Giochi olimpici invernali.

