Milano Cortina | sui social esplode caso Ghali ‘mai inquadrato durante diretta’

La presenza di Ghali durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina ha scatenato un acceso dibattito sui social. Il rapper non è stato inquadrato durante la diretta, e questo ha suscitato sorpresa e polemiche tra i fan e gli spettatori. Mentre l’evento prosegue senza lui, sui social si moltiplicano le ipotesi e le critiche sulla scelta di non mostrarlo in onda.

Torino, 7 feb. (LaPresse) – Diventa un caso la mancata presentazione di Ghali durante la diretta tv della cerimonia di apertura di Milano Cortina. In molti utenti sui social si sono lamentati che l’esibizione del rapper sarebbe stata ‘oscurata’ dalla telecronaca Rai. L’artista si è esibito recitando i versi di ‘Promemoria’ di Gianni Rodari. Nelle ultime ore si era lamentato che l’organizzazione gli aveva impedito di recitare i versi anche in arabo. “C’è una spiegazione logica sul perché Ghali non sia mai stato inquadrato né nominato dai commentatori?”, scrive un utente. “Mai nominato e inquadrato da vicino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano Cortina: sui social esplode caso Ghali, ‘mai inquadrato durante diretta’ Approfondimenti su Ghali MilanoCortina Milano-Cortina, scoppia il caso Ghali: cosa è successo Il caso Ghali a Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione. Milano-Cortina, Ghali cita Rodari: "Ci sono cose che non farei mai..." Durante l’inaugurazione di Milano-Cortina 2026 allo stadio di San Siro, Ghali ha citato Gianni Rodari, leggendo dei versi della poesia 'Promemoria'. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ghali MilanoCortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sui social i treni sono già in ritardo; Milano-Cortina 2026, avviata istruttoria nei confronti di Harmont & Blaine per ambush marketing - AGCM; Milano Cortina 2026. Fuoriclasse in gara, star online: le Olimpiadi sui social; Olimpiadi Milano Cortina, gli atleti svelano le divise con video virali sui social. Milano Cortina, il riscatto di Mosaner e Constantini: Amos il burbero star anche sui social e ora la sfilata con BrignoneMilano Cortina curling, il riscatto di Mosaner e Constantini: Amos il burbero star anche sui social e ora la sfilata con Brignone ... sport.virgilio.it Milano Cortina, il presidente del Coni: Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogoIl post di Ghali polemico sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina? In questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo. adnkronos.com Olimpiadi Milano Cortina 2026, cos'è successo nella cerimonia d'apertura: "Volare" di Mariah Carey, i VIP a San Siro, Bergomi, Baresi e... Valentino Rossi tranviere x.com È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.