Milano-Cortina Ghali cita Rodari | Ci sono cose che non farei mai

Durante l’inaugurazione di Milano-Cortina 2026 allo stadio di San Siro, Ghali ha citato Gianni Rodari, leggendo dei versi della poesia 'Promemoria'. Ha detto che ci sono cose che non si devono mai fare, come la guerra. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, tra applausi e commenti sul messaggio pacifista del rapper.

' Ci sono cose da non fare mai, per esempio la guerra'. Sono questi i versi, del poeta Gianni Rodari dalla poesia 'Promemoria' recitati dal rapper Ghali allo stadio di San Siro durante la cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina 2026. Ghali, vestito interamente di bianco, ha recitato la poesia in italiano, francese e inglese per una riflessione potente sul rifiuto della guerra. Alla fine, il rapper non si è reso protagonista di nessun atto di protesta e rivendicazione pro-Pal. Proprio due giorni fa è scoppiata la polemica per un post social del cantante in cui spiegava di non aver potuto cantare l'inno d'Italia nella cerimonia e che tra le lingue in cui avrebbe voluto recitare la poesia c'era anche l'arabo ma che " all'ultimo era di troppo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, il rapper Ghali ha letto alcuni versi di Gianni Rodari.

Ghali ha deciso di leggere una poesia di Gianni Rodari, “Promemoria”, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

