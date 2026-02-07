Olimpiadi Milano Cortina | l' Italia vince subito due medaglie con Franzoni e Paris

L’Italia inizia con il botto le Olimpiadi di Milano Cortina. Nella discesa libera di Bormio, Giovanni Franzoni si prende subito l’argento, staccato di poco dal vincitore svizzero Franjo von Allmen. La gara si è svolta sulla celebre Stelvio, e il giovane azzurro di Manerba del Garda ha dimostrato di essere già in forma. La prima medaglia italiana arriva velocemente e fa sperare in altre soddisfazioni.

L'Italia splende nella discesa libera maschile di Bormio. Oggi, sabato 7 febbraio, nella gara regina sulla mitica Stelvio di Bormio, Giovanni Franzoni, 24 anni di Manerba del Garda, secondo alle spalle del vincitore, il 24enne elvetico Franjo von Allmen, ha conquistato la medaglia d'argento. L'Italia nella discesa libera aveva vinto l'oro soltanto con Zeno Colò nel 1952, il bronzo con Plank nel 1976 e l'argento con Innerhofer nel 2014. Questa giornata è storia. L'abbraccio a fine gara con Giovanni Franzoni e Dominik Paris è quindi un passaggio di testimone. Marco Odermatt, il super-campione elvetico e il connazionale Alexis Monney, si sono dovuti accontentare della quarta e della quinta posizione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

