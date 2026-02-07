Petrecca tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia

Durante la cerimonia, Petrecca ha commesso diversi errori e gaffe che sono finiti subito sotto gli occhi di tutti. Tra le situazioni più imbarazzanti, lo scambio tra De Angelis e Mariah Carey, e l’incontro tra la presidente del Cio e la figlia di Mattarella. Scene che hanno attirato l’attenzione e fatto discutere sui social, mentre lui cercava di mantenere la calma.

La Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha già molti momenti virali sui social e tanti meme. No, non sono il video di Valentino Rossi con il Presidente Mattarella e l'inno cantato da Laura Pausini, né il Nessun dorma di Andrea Bocelli o Nel blu dipinto di blu cantato da Mariah Carey, ma le gaffe di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, che si è occupato della telecronaca dell'attesissimo evento trasmesso in diretta su Rai 1. Ad affiancarlo c'erano lo scrittore Fabio Genovesi, sicuramente più abituato a questo tipo di commenti (la sua voce accompagna anche il Giro d'Italia), e la super-campionessa Stefania Belmondo, spesso interrotta da Petrecca durante i suoi interventi.

