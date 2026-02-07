Petrecca si trova nel mezzo di una bufera di critiche dopo la sua telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina. Alcuni commentatori si sono infuriati, chiedendogli di metterci la faccia o di andarsene. La serata si è trasformata in un collage di errori e fraintendimenti: San Siro è stato descritto come lo stadio Olimpico, Matilda De Angelis è stata scambiata per Mariah Carey, e persino Kirsty Coventry, presidente del Cio, è stata confusa con la figlia del presidente Sergio Mattarella. Una ser

San Siro che diventa lo stadio Olimpico, Matilda De Angelis confusa con Mariah Carey, addirittura la presidente del Cio Kirsty Coventry scambiata per la figlia di Sergio Mattarella. Senza considerare cinque campionesse e campioni del mondo dell’ Italvolley rimasti nell’anonimato e la ‘cancellazione’ di Ghali che recitava Gianni Rodari hanno scatenato una bufera sui social. Ma la polemica sulla telecronaca Rai della cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina ha valicato le bacheche di X e Facebook, arrivando dritto negli uffici di viale Mazzini e in Parlamento. Inevitabile, vista la caratura dell’uomo alla conduzione, il direttore di RaiSport Paolo Petrecca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: “Ci metta la faccia, se ne vada”

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo.

Durante la cerimonia, Petrecca ha commesso diversi errori e gaffe che sono finiti subito sotto gli occhi di tutti.

