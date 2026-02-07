Milano-Cortina | proteste sui social per la mancata presentazione in tv di Ghali

La mancata presentazione di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina ha fatto discutere sui social. Molti fan si sono arrabbiati perché speravano di vederlo in tv, ma alla fine il rapper non è salito sul palco. La scelta ha suscitato commenti e polemiche tra chi voleva vedere il suo show e chi invece ha criticato l’organizzazione.

La, mancata, presentazione di Ghali in apertura dello show con cui ha partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina ha scatenano alcune proteste sui social. Il rapper ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che ha disegnato una colomba umana. Ma in apertura della rappresentazione in diretta tv il rapper non è stato citato dai telecronisti Rai, come accaduto invece per gli altri interpreti che hanno preso parte alla cerimonia. «Indecenti i telecronisti che non nominano Ghali nella sua performance. Fate pena» scrive sui social un'utente.

