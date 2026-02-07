Milano-Cortina 2026 la cerimonia di apertura | sommossa social per Ghali e presunta censura Mariah Carey regina delle nevi e l’Inno della Pausini in playback Mattarella star in tram

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali si è svolta tra luci e colori, ma anche polemiche. Dopo più di tre ore di diretta, si sono accese discussioni sui social per la scelta di Ghali e la presunta censura, mentre Mariah Carey ha incantato con le sue performance. Durante la serata, l’Inno della Pausini è stato cantato in playback e il presidente Mattarella ha fatto un giro in tram tra la folla. La manifestazione ha mostrato il lato vivace e imprevedibile del nostro Paese.

Dici Italia, dici bellezza e creatività. In più di 3 ore di diretta tv la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 restituisce al mondo intero l'essenza del Bel Paese, saltando in modo a tratti schizofrenico da un quadro all'altro, tra arte, ballo, musica, design e moda. D'altronde non è colpa di nessuno se abbiamo tanta, troppa carne al fuoco di cui andare fieri. Si parte a passo di danza con Antonella Albano e Claudio Coviello, primi ballerini della Scala, che insieme ad altri 70 danzatori omaggiano Antonio Canova con la rappresentazione del mito di Amore e Psiche, incontro tra razionalità e passione, per poi passare a una fantasia ispirata a grandi compositori come Verdi, Puccini e Rossini con una direttrice d'orchestra d'eccezione: Matilda De Angelis.

