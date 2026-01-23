Nikolaj Memola, pattinatore artistico, commenta la sua assenza a Milano Cortina 2026, sottolineando il dispiacere di non poter partecipare e la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. In carriera, gli atleti affrontano momenti difficili come gli infortuni, che possono compromettere sogni e obiettivi, richiedendo grande forza e resilienza per riprendere il cammino.

Nella carriera di ogni atleta, può capitare di vivere un momento come questo. Per chi pratica uno sport olimpico capita purtroppo di imbattersi nel più terrificante dei contrattempi, ovvero l’infortunio. Nel pattinaggio di figura italiano a pagarne le spese recentemente è stato, senza dubbio, Nikolaj Memola, reduce da un periodo tormentatissimo contrassegnato da un brusco stop appunto per questioni fisiche che non gli hanno concesso di preparare al meglio né i Campionati Italiani, dove non ha partecipato, né tanto meno i Campionati Europei, dove si è dovuto accontentare dell’undicesima piazza lasciando così lo spot per Milano Cortina al connazionale Matteo Rizzo (che ha ottenuto una splendida medaglia d’argento). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, Nikolaj Memola su Milano Cortina 2026: “Dispiace non esserci, ma non potevo fare di più”

Milano-Cortina 2026, pattinaggio artistico: i convocati dell'Italia e prospettive di medaglieLa Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha comunicato i nomi degli atleti italiani convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl, Rizzo e Memola a caccia del podioSegui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026, con aggiornamenti sulla prova libera delle coppie.

