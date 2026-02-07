Milano Cortina il Segretario di Stato Vaticano Parolin arriva alla cerimonia d' apertura – Il video

Oggi a Milano si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Capi di Stato e di Governo sono arrivati uno dopo l’altro, tra l’entusiasmo degli spettatori. Il Segretario di Stato Vaticano Parolin ha partecipato all’evento, arrivando in piazza per assistere alla cerimonia. La manifestazione ha coinvolto migliaia di persone, con spettacoli e momenti di festa che hanno acceso l’atmosfera. La giornata segna l’inizio ufficiale di due settimane di sport e competizioni in

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Ecco l'arrivo dei Capi di Stato e di Governo alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Ecco l'arrivo de segretario di Stato della Santa Sede Parolin alla cerimonia d'apertura Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

